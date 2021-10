La Stampa: “Sanabria guida l’assalto granata alla Juventus”

Le ultime sul mondo granata dai quotidiani odierni

Il grande protagonista sulle colonne de La Stampa è Antonio Sanabria. Si legge: "Dovrà fare gli straordinari, in attesa della pausa che permetterà di svuotare l’infermeria. È la miglior freccia rimasta, se non l’unica, per Juric che, dopo aver perso Belotti (appena una volta titolare: domani andrà al massimo in panchina) dovrà continuare a rinunciare a Pjaca, autore di due gol consecutivi contro Sassuolo e Lazio. L’emergenza ha riportato Sanabria al centro del Toro, dopo un pre campionato vissuto da prima scelta. La conferma del Gallo sembrava potesse togliergli un po’ di spazio, invece il sudamericano si è dimostrato uno dei perni dell’allenatore croato: con 488’ è il terzo più utilizzato dopo Rodriguez (512’) e Singo (509’), e non solo a causa delle disgrazie altrui".