La Stampa: “Sanabria-Karamoh promossi: fiducia alla strana coppia”

"Sanabria-Karamoh: una sfida per due - esordisce La Stampa nell'edizione odierna - Quando Juric ad inizio stagione parlava della forza dell’attacco intendeva proprio questo: calciatori in grado di superare i propri limiti". Karamoh sta trovando gol e continuità, Sanabria torna a regime e anche lui torna alla rete. Una boccata d'aria fresca per un Torino che fa fatica a segnare. Nel frattempo i granata si godono anche l'innesto di Ilic a centrocampo, in atteso di vederlo all'opera con Ricci.