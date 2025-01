La Stampa: “Sanabria, un jolly da derby”

Le pagine dedicate al Torino sui principali quotidiani in edicola

Nell'edizione odierna del quotidiano troviamo un focus su Sanabria, attaccante paraguaiano che in passato ha già punito la Juventus: "Sanabria, un jolly da derby. Il Toro cerca i gol perduti. Nessuno tra i granata ha segnato alla Juve (3 volte) quanto l'attaccante paraguaiano. Vanoli potrebbe ripescarlo per provare a dare la scossa a un attacco in crisi profonda."