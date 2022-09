La Stampa: “Schuurs e Buongiorno: entrambi pronti a sostituire Bremer”

A metà estate, dopo la partenza di Bremer, ancora in sospeso era il suo posto lasciato in mezzo alla difesa e altrettanto il nome di chi sarebbe poi andato a sostituirlo: Alessandro Buongiorno era, ed è tutt'oggi, un buon candidato, affiancato anche dall'arrivo di Perr Schuurs dall'Ajax, che sicuramente sa il fatto suo. "Al posto del “buco” causato dal dopo Bremer, il Toro si trova due titolari, poco più che ventenni e destinati ad una lunghissima sfida per prevalere nelle gerarchie del tecnico croato", scrive La Stampa. E correndo per un posto nel Toro, anche con le rispettive nazionali i due giocatori granata sperano di essere chiamati entrambi entro la fine del mese.