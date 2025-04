La Stampa: “Schuurs è tornato”

Si rivede al Filadelfia Perr Schuurs. Il difensore olandese, ai box da oltre un anno a causa della rottura del legamento crociato nella gara contro l'Inter durante la Serie A 23/24, è tornato a Torino per continuare la riabilitazione. "Ma adesso l’incredibile calvario dovrebbe finire, si vede una luce di speranza in fondo al tunnel. Meglio restare prudenti, con quello che ha passato il giocatore vittima di una delle convalescenze più lunghe della storia. Però Schuurs è tornato a farsi sentire. Anzi a vedere dopo mesi di assenza e cure a Londra. Ora è in città dove tra Filadelfia e Isokinetic, centro d’eccellenza per la riabilitazione, ha messo insieme un menù di lavori sempre più impegnativi per mettere alla prova il ginocchio e nel frattempo migliorare la condizione fisica".