La Stampa: “Schuurs lavora a Londra per tornare un calciatore”

Le pagine dedicate al Torino sui principali quotidiani in edicola

L'edizione odierna del quotidiano scrive riguardo a Per Schuurs, difensore granata ormai fuori dal campo da più di un anno: "Fuori per il crociato da 13 mesi: record e giallo. Stessi interventi rientri più brevi: Scalvini 5 mesi e mezzo, Ferguson 6 mesi, Chiesa 10 mesi. L'unica certezza è che l'olandese sta lavorando a Londra e dall'ultimo intervento di "pulizia del ginocchio" la situazione non sembra essere migliorata".