La Stampa: “Schuurs, l’infortunio e il lungo calvario. Cinquecento giorni di stop”

L'edizione odierna del quotidiano La Stampa si concentra sul Caso Schuurs. Il difensore olandese, dopo un campionato e nove presenze che avevano fatto sognare - una difesa formidabile, in coppia con Buongiorno - la piazza granata, il 21 ottobre 2023 si è infortunato nella gara contro l'Inter: "rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro e stagione finita. È l’infortunio peggiore per un calciatore, che di solito impiega 6/8 mesi per riprendersi completamente e ritrovare la forma" riporta il quotidiano. La realtà per l'olandese è però stata ben diversa: 500 (cinquecento) giorni fuori dal campo come i più sfortunati calciatori della storia. Due operazioni, una a Bologna e una a Londra, periodi interminabili di riabilitazione (le cui uniche notizie arrivano dalle storie Instagram dello stesso calciatore) e date di rientro continuamente slittate. "Schuurs sta provando ad intensificare il ritmo, potrebbe tornare in città a fine mese durante la pausa del campionato. Questa è la speranza, ma nessuno si sbilancia più. Neanche il terzo intervento chirurgico è scongiurato" conclude La Stampa.