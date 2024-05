La Stampa: “Senza Juric il Toro può perdere pezzi importanti, via i fedelissimi”

Il quotidiano La Stampa oggi propone un articolo nel quale vengono fatte alcune previsioni sul possibile mercato del Torino che per la prima volta dopo tre anni non potrà più contare sulle direttive del tecnico Ivan Juric, in uscita a fine campionato. Secondo il quotidiano piemontese, l'addio del tecnico croato potrebbe portare alla partenza anche di qualche elemento prezioso della rosa granata, soprattutto quei giocatori cosiddetti "fedelissimi" per Juric. Ilic e Vlasic sono infatti due giocatori fortemente voluti dal tecnico ex Verona e una loro permanenza in granata non è scontata. La dirigenza potrebbe poi essere costretta a fare i conti con le super offerte per Bellanova e Ricci che sono stati convocati in Nazionale: sul primo ci sono Roma e Atalanta mentre sul secondo già un anno fa la Lazio aveva posato gli occhi. Certe o quasi invece le partenze di alcuni membri della "vecchia guardia" come Djidji, Rodriguez, Linetty e Vojvoda.