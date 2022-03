La Stampa: “Senza Praet il Torino sta vivendo il suo periodo peggiore”

Le pagine in edicola quest’oggi dedicate al Torino

giochi, ma il Toro non ha mai smesso di pensare a lui. E adesso cerca il modo per trattenerlo. La sua assenza però si sta facendo sentire tantissimo, visto che da quando si è fratturato il quinto metatarso del piede destro il Toro ha cambiato volto e umore. Intanto il Toro gli ha dato appuntamento al Filadelfia la settimana prossima quando torneranno i nazionali: lo riabbraccerà dopo quasi un mese e mezzo". Praet comincerà presto la riabilitazione dopo il grave trauma in allenamento e la successiva operazione ad Anversa. "L’obiettivo, con due mesi ancora da giocare, è provare ad anticipare i tempi. Anche quelli di Juric che parlava di «stagione finita», invece può ritrovare il suo nuovo pupillo nelle ultime giornate di campionato".