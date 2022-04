La Stampa: “Sirene dalla Turchia per Belotti, ci pensa il Fenerbahce”

Le pagine dei quotidiani in edicola oggi dedicate al mondo del Torino

Il quotidiano La Stampa analizza il match di questa sera Atalanta-Torino, gara di recupero della 20^ giornata, rinviata causa Covid-19. Il giornale piemontese prova a disegnare quella che sarà la formazione scelta da Ivan Juric per sfidare il suo maestro Gian Piero Gasperini. Il tecnico granata sembra intenzionato a schierare in campo dal primo minuto Ricci e Mandragora con Lukic che verrà spostato in avanti sulla trequarti. In attacco c'è il ballottaggio tra Sanabria e Pellegri ma il paraguaiano parte favorito. Potrebbe rivedersi tra i convocati, a tempo di record, anche Belotti che sembra aver già smaltito il problema fisico. Per il Gallo inoltre si registrano nuovi interessi di mercato. Dalla Turchia affermano che il Fenerbahce è pronto ad acquistare il numero 9 del Toro che andrà in scadenza il prossimo 30 giugno. La richiesta di Belotti, pari a 4 milioni di euro annui, ha spaventato la società turca al momento.