La Stampa: “Sorpasso Juve per Bremer: scavalcata l’Inter”

Il calciomercato tiene banco nelle pagine sportive dell'edizione odierna de La Stampa, in particolare la questione Bremer, per il quale la Juventus avrebbe superato la concorrenza dell'Inter ed ora sarebbe in vantaggio sui nerazzurri per aggiudicarsi il giocatore. Si legge: "Un sorpasso compiuto nel giro di due giorni, ai danni di un concorrente che aveva messo la freccia da mesi. La Juventus ha superato l’Inter nella corsa a Gleison Bremer in 48 ore, strappando il difensore granata ai nerazzurri che avevano iniziato a parlare con il centrale brasiliano dallo scorso inverno. Ma l’accordo con il giocatore e i suoi rappresentanti è stato polverizzato dalla disponibilità di spesa della Juventus, cresciuta enormemente grazie all’investimento da 80 milioni del Bayern Monaco su De Ligt. Un fiume di soldi che ha permesso ai bianconeri di imbastire rapidamente un’offerta da 40-45 milioni al Torino, più alta di quella dell’Inter rimasta ferma a 25-30 milioni (più il giovane della Primavera, Cesare Casadei). Una differenza economica troppo ampia per non influire sulle valutazioni del proprietario del Torino, Urbano Cairo".