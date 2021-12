La Stampa: “Sorrentino esalta Vanja: “E’ un duro. Incarna lo spirito del Toro”

Le pagine dedicate al Torino dei principali quotidiani in edicola

La Stampa, nell'edizione odierna del quotidiano, dedica alcune colonne all'intervista rilasciata da Stefano Sorrentino, la quale ha un focus ben preciso: Vanja Milinkovic-Savic. Queste le parole del portiere ex Torino e Chievo sul serbo: "Il primo quadrimestre di Vanja è andato molto bene, ma aspetterei la fine del campionato per i giudizi finali. All’inizio c’erano delle perplessità, ma adesso invece sta meritando la grande fiducia che gli ha dato il club in estate. Le sue origini sono state la sua fortuna: si è presentato con il classico atteggiamento di chi proviene da quelle parti, sicuro e forte quasi a dimostrare di essere quello giusto, un veterano. Poteva essere un boomerang, invece è proprio così: è un duro, è pronto. L'aspetto mentale? Conta molto, ma devi metterci del tuo altrimenti non vai da nessuna parte. E il portiere l’ha fatto. E’ sveglio. Vive la partita come facevo io, comanda i compagni. Un po’ incarna lo spirito del Toro. Se andrà in difficoltà in futuro? Gli errori capitano, ma Vanja ascolti sempre chi lo sta allenando. Come giri la pagina di un libro, così devi fare dopo uno sbaglio. E il granata ha carattere da vendere per farlo, eventualmente, subito".