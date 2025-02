La Stampa: “Su la testa”

"Chi si ferma è perduto. Hanno classifiche e obiettivi opposti, ma Toro e Milan condividono lo stesso destino in questo incrocio di campionato che nessuno può permettersi di fallire - esordisce così La Stampa nell'edizione odierna - Entrambe le squadre devono rialzare la testa e stasera (ore 18) al Grande Torino non si faranno sconti. Troppo alta la posta in palio per il Milan, chiamato a conquistare il 4° posto finale per evitare un fallimento economico-sportivo dopo aver rivoluzionato la rosa con un nuovo allenatore e soprattutto 5 acquisti di alto livello". E in conclusione: "Il Toro sfiorò l’impresa a San Siro nel debutto assoluto di Vanoli, con quel 2-2 in rimonta che brucia ancora. Per il «nuovo» Toro sarà un bell’esame di maturità e anche per questo Vanoli pensa di schierare titolari i volti nuovi del mercato in vernale: non solo Biraghi al posto dell’influenzato Sosa e il giovane talento Casadei, pronto a fare coppia con il rientrante Ricci a centrocampo (per lui una sfida doppia visto che il Milan lo corteggia da tempo), ma anche Elmas".