La Stampa: “Tesoretto Singo, vale 20 milioni e piace al Tottenham”

"Da promessa a tesoretto, il passo è stato breve per Singo - esordisce La Stampa nell'edizione odierna - Due anni fa giocava in Primavera, adesso potrebbe diventare uno dei protagonisti del prossimo mercato invernale. Il sacrificato eccellente di un Torino che deve nutrirsi anche di plusvalenze per sopravvivere". L'esterno ivoriano, in scadenza nel 2024, potrebbe essere sacrificato sul mercato, secondo quanto riporta il quotidiano: "Potrebbe partire subito, se arrivasse l’offerta giusta. Il club di Cairo lo valuta almeno 20 milioni. Piace al Napoli ed ha estimatori in Spagna ed in Inghilterra: tra questi c’è il Tottenham di Conte". Ad ogni modo la batteria dei laterali andrà riprogrammata a giugno: "Singo entrerà nell’anno della scadenza di contratto e Ola Aina terminerà il suo percorso con i granata dopo quattro anni. A loro bisogna aggiungere Lazaro, arrivato in prestito, per il quale il Toro sta cercando l’accordo con l’Inter per il riscatto. Così senza rinnovo del suo, di contratto, a Singo si possono aprire le porte della cessione, tanto più dopo lo scorcio di un’altra stagione nella quale ha inciso al di sotto delle sue possibilità".