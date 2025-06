La Stampa: “Torino, Baroni vuole Folorunsho”

Il calciomercato non è ancora iniziato, ma Baroni ha già le idee chiare. Per rinforzare la mediana l'ex tecnico della Lazio vuole un suo pupillo, Folorunsho. "Nella definizione di “belva”, quella che dà Luciano Spalletti un anno fa a Michael Folorunsho quando annuncia la sua convocazione nel gruppo che avrebbe partecipato agli Europei, è racchiuso il meglio di ciò che un allenatore vuole da un suo giocatore, anche se poi Folorunsho in quel campionato che si è chiuso mestamente per l’Italia ha giocato appena 1’ (nella partita d’esordio contro l’Albania): forza fisica, dinamismo, carattere".