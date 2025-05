La Stampa: “Torino, così rischi di sparire”

Durante "Il Salone del Libro" Paolo Pulici ha lanciato un allarme al mondo granata. Lo storico attaccante granata infatti ha parlato del futuro della società: "«A Superga non riuscivo a fare un passo senza essere sommerso dai tifosi, al Salone del Libro è successo di nuovo: è come se non avessi mai smesso di giocare. È bellissimo, ma non siamo eterni e di questo passo il Torino rischia di ridimensionarsi ancora, se non sparire almeno per come lo vorremmo». Paolino Pulici della generazione di campioni è la punta di diamante, in tutti i sensi, di un’epoca irripetibile. È quella che racconta la storia di un club e di una squadra nei quali sono nati e cresciuti i migliori eroi del dopo Superga. E con loro sono arrivate le soddisfazioni maggiori, compreso l’unico scudetto dopo il Grande Torino (ma anche due Coppe Italia)".