La Stampa: “Torino, dopo l’arrivo di Baroni adesso l’imperativo è comprare”

"Marco Baroni ieri è sbarcato al Filadelfia per conoscere lo storico stadio che diventerà la sua nuova casa dal 7 luglio e in cui dovrà preparare la nuovastagione, che bussa già alla porta con le date ufficiali: domenica 17 agosto la prima assoluta in Coppa Italia, una settimana dopo l’esordio in campionato - esordisce così La Stampa nell'edizione odierna - Ma con quale squadra la affronterà, è una domanda che troverà una risposta solo all’ultimo giorno di mercato. Adesso l’imperativo è comprare. Il neo allenatore punta forte sugli esterni ed è abituato ad avere in squadra un trequartista. Quello di Vanoli era Vlasic, un numero 10 un po’ adattato, il sogno del suo successore è Fazzini dell’Empoli, lo voleva già alla Lazio: costa 13 milioni, la stessa cifra spesa dai granata per il croato". E in conclusione: "La ricerca per ora è più che altro ristretta a profili che Baroni conosce bene per averli allenati. Per il centrocampo piacciono Folorunsho e Duda, già compagni di squadra nel Verona. Ma anche l’attacco dovrà subire iniezioni corpose di rinforzi. L’ultimo nome è Lorenzo Colombo, classe 2002 di proprietà del Milan che ha giocato l’ultima stagione ad Empoli: l’ha avuto a Lecce. Il Torino deve cominciare a muoversi, visto che Baroni non avrà disposizione i giocatori arrivati a fine contratto come Linetty e Karamoh, ma anche chi è stato ingaggiato in prestito e non sarà riscattato come Elmas e Sosa".