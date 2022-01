La Stampa: “Torino e Sassuolo sono tra le squadre più prolifiche in termini di reti”

Le pagine in edicola quest’oggi dedicate al Torino

"Le previsioni per domani sul Grande Torino danno gol in arrivo nella sfida tra le migliori rivelazioni del campionato - si legge tra le pagine de La Stampa - ". La formazione granata in casa è tornata a strappare applausi, ottenendo punti e realizzando gol (23). Anche i neroverdi hanno numeri da non sottovalutare: per la prima volta hanno messo a segno 38 reti dopo 22 partite di Serie A, 23 di questi fuori dalle mura del Mapei Stadium. "Mai dire pareggio, sembra suggerire la storia di questa sfida. Negli otto precedenti in Serie A in casa del Toro la posta è andata 6 volte ai padroni di casa, 2 agli ospiti: insieme hanno realizzato 31 gol con una media di quasi 4 a gara.In palio c’è tanto, soprattutto per il Torino che dopo due stagioni a lottare per la salvezza si ritrova ad un passo dalla zona Europa".