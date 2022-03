La Stampa: “Torino, interesse su Bremer anche dall’Europa”

Le notizie sul Torino dei principali quotidiani in edicola

"Chi trova Gleison Bremer trova un tesoro, intanto ce l’ha (ancora) il Toro": al momento, il brasiliano è uno dei pupilli della difesa granata, e un centrale che ormai ha attirato l'attenzione su di sè di vari club professionisti, non sono italiani - tra cui Milan, Inter e Juventus - ma anche in Europa, tra cui il Bayern Monaco. <<Mi sento al livello dei migliori attaccanti europei, adesso sono pronto ad affrontarli>>, queste le sensazioni di Bremer che ribadisce anche il suo ricordo all'inizio della sua esperienza in granata, quando non giocava quasi mai. "È sempre quello che recupera più palloni e quest’anno non fa eccezione, con 353 palle sottratte all’avversario", e i meriti della sua crescita professionale e tecnica li indirizza verso Mazzarri: <<Mazzarri mi ha dato una grossa mano per la mia crescita, mi ha fatto capire la tattica e la marcatura a uomo che in Brasile non esiste, mi ha insegnato a posizionare bene il corpo e a giocare più velocemente il pallone. Era un piacere fermarmi dopo l’allenamento per apprendere tutti i segreti>>.