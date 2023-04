La Stampa: “Torino, Juric vuole battere se stesso”

"I motivi perché il Toro debba rimanere sintonizzato sulle onde lunghe del campionato sono molti e tra questi c’è anche una variabile che ruota attorno ad Ivan Juric e alla sua personale storia - si legge su La Stampa - . Il tecnico croato pensa al bene comune, e non potrebbe essere altrimenti. Ma dentro al bene comune c’è il particolare che racconta di numeri da battere: Juric non è mai andato oltre quota 50 punti in una stagione e non si è mai fermato sull’ottava piazza finale. Quali sono i ricordi più dolci della carriera dell’allenatore di Spalato? La già citata quota 50 una stagione fa sulla panchina granata e la nona posizione toccata al primo anno alla guida dei gialloblù. Andare oltre quanto fatto un anno fa - i già citati 50 punti - può apparire come un obiettivo non così difficile visto che in campo ci sono ancora nove partite da giocare e la base di partenza è quella di 38 punti conquistati fino ad ora".