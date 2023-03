La Stampa: “Torino, la Primavera vince il derby e sorpassa la Juventus”

Una sconfitta per la Prima Squadra, ma una vittoria per la Primavera: i granata di Scurto battono la Juventus 3-1 e raggiungono il secondo posto in classifica. Si è conclusa così, con una vittoria e tanta soddisfazione, la settimana di lavoro dei ragazzi: "Finisce con i giocatori del Torino in festa, abbracciati da amici, parenti e tifosi sotto una curva granata improvvisata", scrive La Stampa. La squadra si è, così, riscattata dalla sconfitta dell'andata, e ha portato in casa granata una vittoria contro i bianconeri.