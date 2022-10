La Stampa: “Torino-Milan, corsa ai biglietti. Si va verso il sold out”

Lo stadio Olimpico Grande Torino si prepara al tutto esaurito in vista di Torino-Milan. A pochi giorni dalla sfida, i tagliandi invenduti sono all'incirca 4mila, ma è molto probabile che si arrivi al sold out. Queste le parole de La Stampa a tal proposito: "La convincente vittoria di Udine del gruppo di Juric e il calibro dell’avversario stanno scaldando l’ambiente granata che, a sorpresa (ma non troppo), è rimasto freddino anche nel derby, con poco più di 22 mila appassionati uno dei peggiori. Questa volta il termometro è ben diverso: sono oltre 17 mila i biglietti già ceduti che sommati alla quota abbonati (5.887) garantiscono già un numero di presenze superiore. Ancora disponibili meno di 4 mila ingressi distribuiti in tutti i settori, tranne che in quello Ospiti. Molti milanisti si ritroveranno anche in Primavera, a vedere l’andamento della prevendita nella zona finora più tiepida dello stadio. Sono attesi in 3 mila e daranno una bella mano a ripopolare il Grande Torino. Non sarebbe neanche una sorpresa il primo “tutto esaurito” della stagione: l’anno scorso Torino-Milan è stata la partita più seguita (23.472 paganti)".