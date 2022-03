La Stampa: “Torino, occhio alla trappola dell’ex Verdi”

Le pagine dei quotidiani in edicola oggi dedicate al mondo del Torino

L'edizione di oggi del quotidiano La Stampa analizza il tema dell'ex Simone Verdi in vista della partita Salernitana-Torino in programma sabato sera. Il trequartista, oggi in prestito alla formazione campana, è stato l'acquisto più costoso per il Toro dell'era Cairo e si è presentato con due perle su punizione all'esordio con la sua nuova maglia lo scorso 7 febbraio. Verdi è pronto ad aiutare la sua attuale squadra a raggiungere la salvezza cercando di segnare anche contro il Toro, proprietario del suo cartellino. In estate l'ex Napoli e Bologna tornerà in granata ma prima dovrà affrontare la squadra di Juric per la prima volta da avversario dopo i 22 milioni spesi dal presidente Cairo nel 2019 per averlo. Verdi però non sarà l'unico ex di questa partita dato che ci saranno anche Joel Obi, Federico Bonazzoli oltre all'allenatore che la passata stagione salvò il Toro, ovvero Davide Nicola.