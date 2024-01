La Stampa: “Torino, questa prova vale come esame di maturità”

"Alle 15 il Torino scende in campo a Marassi. Un successo cambierebbe la stagione, si legge su La Stampa, ma neanche le prime due in classifica hanno vinto in casa dei rossoblù. La prova di Genova vale come un esame di maturità per un gruppo rilanciato da due mesi alla grande e che adesso sembra pronto al passo più importante. Viene confermata la squadra che ha battuto il Napoli tra ambizione e continuità. Genova è una trappola che arriva al momento giusto, contro una realtà in forma e trascinata dalla sorpresa Gudmundsson, 8 gol finora. Ma il Torino è attrezzato per superarla".