La Stampa: “Torino, ritorno di fiamma per Simeone”

"Vincere lo scudetto e poi salutare Napoli. La missione di Giovanni Simeone è chiara, a maggior ragione con quel contratto in scadenza tra un anno che non verrà rinnovato, e la voglia di tornare a giocare con continuità è più di un assist per chi lo segue da tempo - esordisce così La Stampa nell'edizione odierna - Come il Toro, che non ha mai mollato la presa sul Cholito e ora vuole garantirsi l’attaccante argentino per rifondare il reparto. I 39 gol segnati in 37 partite di questo campionato pesano sui ragionamenti futuri dei granata, mentre può essere pericoloso affidarsi al rientro di Zapata dal grave infortunio per risolvere i problemi offensivi". E in conclusione: "Così il ritorno di fiamma del Toro per Simeone va a braccetto con il corteggiamento del Napoli per il portiere Vanja Milinkovic-Savic: una trattativa che può mettere d’accordo Cairo e De Laurentiis con il cartellino del bomber più un conguaglio a favore dei granata".