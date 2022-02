La Stampa: “Torino, ritrovati i tifosi ma non la vittoria”

Le notizie sul Torino dei principali quotidiani in edicola

Dopo il bel pareggio del Derby, arriva un'altra batosta per Ivan Juric: "Ha ritrovato i tifosi e i gol di Belotti - scrive La Stampa - ma ha perso il fattore campo e anche la bussola. Il Toro si fa male da solo, regalando due gol e una vittoria preziosa al Cagliari dell’ex Mazzarri, e certifica la sua crisi di risultati - 1 punto nelle ultime 4 partite". Era un po' di tempo che il Grande Torino non ritrovava tutto quel pubblico (ieri, poco più di 10mila spettatori), ma "ritmi bassi, scarsa aggressività e un preoccupante calo mentale sono state le portate di un menù indigesto per i granata, mentre l’amaro l’ha servito Milinkovic-Savic con le ormai solite incertezze". Ora serve recuperare e ritrovare la rotta giusta, lavorando tutti i giorni anche sulla concentrazione mentale, che in queste ultime partite - derby escluso - è venuta un po' a mancare.