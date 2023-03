La Stampa: “Torino, seconda miglior stagione dell’era Cairo”

"Solo tre passi in più rispetto all’anno scorso, ma una vista completamente diversa - si legge su La Stampa - . Quando i dettagli fanno la differenza, svelano il secondo miglior Torino dell’era Cairo per punti conquistati in questo momento della stagione: 37 dopo 26 giornate, 4 in meno del record nel 2019. E quel che conta per festeggiare davvero, ancora più in gara per le posizioni che possono regalare l’accesso alle competizioni europee. Le chance, infatti, sono raddoppiate per i granata, sempre a -1 dal settimo posto della Juventus, ma adesso a -5 dalla piazza successiva, quella occupata dall’Atalanta reduce da 3 sconfitte nelle ultime 4 partite. Un’altra squadra entrata nel mirino e l’assicurazione che, comunque finisca la partita extra-calcistica dei bianconeri, se la possono giocare fino alla fine. Solo in altre due occasioni il Torino della nuova era era arrivato più vicino al sesto gradino della Serie A: nel 2018/19 con Mazzarri in panchina (-3 dalla Lazio) e nel 2013/14 con Ventura (-4)".