La Stampa: “Torna la coppia Ricci-Ilic, regia di qualità”

"A Frosinone non si passa - si legge sul quotidiano - . O, meglio, è passato solo il Napoli: era agosto e da allora, in casa, i ragazzi di Di Francesco hanno battuto Atalanta, Sassuolo, Verona, Empoli e Genoa ed hanno pareggiato con la Fiorentina. A Frosinone arriva, oggi all’ora di pranzo, un Toro che è tornato a divertirsi e, in parte, a divertire: il successo contro i nerazzurri bergamaschi di lunedì scorso ha alzato l’autostima del gruppo e ha consegnato alla rivoluzione tattica nata nell’ultimo mese e mezzo un bel po’ di credibilità in più. Così la sfida tra la squadra rivelazione e chi cerca un colpo d’ala per guardare all’Europa si annuncia carica di attese e curiosità".