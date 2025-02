La Stampa: “Toro a tinte azzurre”

"Anima e cuore. Ma anche testa e muscoli. Se nelle grandi sfide si vedono i grandi calciatori, Paolo Vanoli adesso può stare più tranquillo almeno in una zona di campo. - esordisce così La Stampa nell'edizione odierna - È «bastato», all’allenatore del Torino, mettere insieme per la prima volta i due elementi in teoria più forti della mediana per scoprire di avere a disposizione un motore dalle potenzialità enormi, anche se ancora in gran parte nascoste. Samuele Ricci e Cesare Casadei: buona la prima, come si dice. Anzi buonissima, quasi sfrontata contro un Milan di gente esperta e smaliziata, che è rimbalzato contro la diga di giocate e movimenti eretta da un classe 2001 e un classe 2002". E in conclusione: "L’anima del motore granata, tornato in campo dopo l’assenza obbligata a Bologna, assieme al cuore di una delle più grandi speranze del calcio italiano. Un frullato di energia e qualità che ha rimesso subito in moto la testa della squadra, prima ancora delle gambe".