La Stampa: “Toro alla prova Napoli”

A Torino oggi arriva il Napoli campione d'Italia, che vuole riscattarsi dopo l'ultimo periodo negativo: "Il Napoli è campione d’Italia, ma la magia azzurra si è spezzata da un bel po’ e l’azzurro hanno lasciato per la Coppa d’Africa due big come Osimhen e Anguissa e per infortunio il custode della porta Meret. Tradotto: al Grande Torino si può anche pensare di partire alla pari" scrive il quotidiano. Juric crede molto nel suo gruppo: "Speriamo di dare un segnale alla nostra gente, noi ci siamo e vogliamo vincere. Sono molto contento della strada intrapresa, per lunghi tratti ci esprimiamo ad alti livelli, spero nel 2024 di raccogliere i frutti del nostro lavoro trasformandolo in risultati. Porterebbero sicurezza ed entusiasmo. Ho sensazioni positive" ha detto il tecnico in conferenza.