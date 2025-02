La Stampa: “Toro, almeno c’è Maripan”

La sconfitta contro il Bologna lascia dell'amaro in bocca al Torino, ma allo stesso tempo conferma alcuni aspetti. Uno di questi è sicuramente Maripan. "Tre passi indietro per il Toro, ma un altro in avanti per Maripan. Se la difesa è tornata a mostrare vecchi limiti e antichi errori, oltre a prendere tre gol in una sola partita (l’ultima volta fu il 20 ottobre a Cagliari) dopo averne collezionati 4 nelle prime 6 partite del 2025, “El Toqui” invece accelera nel ruolo di leader insostituibile. Non porta la fascia di capitano e veste il granata solo da sei mesi, però il cileno sembra qui da una vita e in questo momento è l’unica certezza di Vanoli".