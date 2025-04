La Stampa: “Toro attento… Anche lo United su Milinkovic-Savic”

L'edizione odierna de La Stampa tra i vari argomenti trattati ha posto il focus sulle voci di mercato riguardanti Vanja. A seguire le parole del quotidiano: "A Vanja Milinkovic-Savic piacciono le sfide impossibili, come dimostrano gli ultimi quattro anni in granata, quando il club gli affida la porta del Torino al buio e lui, senza nessuna esperienza, prima comincia a parare e poi anche i tiri (e pure i rigori). Lo seguono in tanti e le opzioni non mancano, come le suggestioni. L'ultima porta a Manchester..."