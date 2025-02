La Stampa: Toro, c’è un tesoro in panchina. Elmas è il re degli specialisti”

L'edizione odierna del quotidiano piemontese dedica un approfondimento all'uomo della gara contro il Bologna: Elmas. Il macedone nella sfida contro il Bologna è subentrato nel secondo tempo e in neanche due minuti ha portato i granata sul vantaggio provvisorio con una prodezza: tunnel e scavetto per farsi amare da subito dalla piazza granata. Come riporta il quotidiano, per Elmas non è una novità fare scintille da subentrato: "Nell’attesa di vederlo titolare al posto di Karamoh nel 4-2-3-1 o magari in un tridente offensivo con Vlasic e Adams, Elmas si conferma come uno specialista dalla panchina. In Serie A ha realizzato 8 reti su 15 entrando a partita in corso (era una delle armi di Spalletti per sbloccare le partite in quel campionato trionfale) e il capolavoro di Bologna ha portato il Torino tra le squadre più brave a sfruttare i subentrati. Nella speciale classifica dei gol in campionato realizzati dai panchinari, infatti, i granata sono a quota 7 dietro a Lazio (12) e Atalanta (9), ma in compagnia di Juve e Milan". Ora il macedone ricerca la condizione migliore, ma le sue qualità sono sotto gli occhi di tutti.