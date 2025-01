La Stampa: “Toro, c’è uno stadio da riconquistare”

L'edizione odierna de La Stampa tra i vari argomenti trattati ha posto il focus sul periodo negativo dei granata . A seguire le parole del quotidiano. "Quarantadue giorni senza gol e settantadue senza vittoria. Quando la domenica di possibile festa si trasforma quasi sempre in un "incubo" quando c'è il Torino di mezzo. Una squadra che non solo all'improvviso ha diviso in due tronconi il suo campionato, ma ha rovesciato la più classica delle situazioni favorevoli: il fattore campo".