La Stampa: “Toro, classifica sistemata. Ora la palla passa al mercato”

Sulle colonne del quotidiano La Stampa oggi viene analizzato il pareggio soddisfacente che il Torino è riuscito a raccogliere sul campo dell'Atalanta al termine di una sfida sofferta ma che ha visto mettere in gioco grande carattere da parte degli uomini di Paolo Vanoli. Il giornale torinese sottolinea come adesso, dopo che nelle ultime settimane il Toro ha saputo ritrovare la giusta continuità e ha potuto mettere a posto la classifica, sia tempo di ultimare il mercato. Sono arrivati due rinforzi utili come Cesare Casadei e Eljif Elmas. Ivan Ilic invece viaggia sempre di più verso il trasferimento in Russia, allo Spartak Mosca. Adesso resta ancora da acquistare un nuovo attaccante che Vanoli attende da tempo, un sostituto di Duvan Zapata ormai fuori per infortunio fino al termine della stagione.