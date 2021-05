La Stampa: “Toro, comincia l’era Juric”

Le pagine dedicate al Torino dei principali quotidiani in edicola

Nonostante la mancata ufficialità, Juric sta già progettando la stagione futura del Torino. I contatti con la società granata sono continui e gli obiettivi sono chiari, sia dal punto di vista del mercato, sia dal punto di vista di organizzazione della nuova stagione. Si legge su La Stampa: "Tra le priorità sul tavolo del direttore sportivo Vagnati quella dell’esterno sinistro e di una mezzala che sappia unire qualità a dinamismo occupano il primo posto: non è un mistero ricordare come Juric sia legato a due suoi ex giocatori, Dimarco e Barak, finiti entrambi nell’agenda granata. Ora il Toro è in vacanza. E ci rimarrà fino all’8 o 9 di luglio: poi, tre, quattro giorni di visite, il raduno al Filadelfia e la partenza per il ritiro estivo, a Bormio o in Trentino. Juric ha chiesto almeno un mese abbondante di lavoro prima della ripresa della stagione che, per i granata, cadrà con l’esordio in Coppa Italia nel fine settimana di Ferragosto, a pochi giorni dal via del campionato il 21 o 22 dello stesso mese".