La Stampa: “Toro, con la Sampdoria turn over per avere benzina”

L'edizione odierna del quotidiano La Stampa fornisce alcune indicazioni su quella che può essere la formazione che schiererà domani sera il tecnico del Toro, Ivan Juric, per il match contro la Sampdoria. Un elemento che fino ad ora era stato sempre imprescindibile per l'allenatore granata era Vlasic che contro i blucerchiati potrebbe iniziare dalla panchina lasciando il posto a Radonjic. Anche Linetty potrebbe riprendersi una maglia da titolare concedendo un turno di riposo a Ricci, stesso discorso per Rodriguez che sfilerà la fascia da capitano ad un diffidato Buongiorno; in difesa potrebbe tornare anche Zima. Sulle corsie esterne si rivedrà dal primo minuto anche Vojvoda che è dallo scorso mese di settembre che non riesce a partire da titolare.