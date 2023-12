La Stampa: “Toro da corsa”

"Steccare gli appuntamenti meno insidiosi è stata la costante degli ultimi tempi granata, non farlo è il messaggio più profondo alla stagione: il Toro va oltre l’Empoli senza rubare l’occhio, ma con la pazienza e l’equilibrio di chi, adesso, sa quale deve essere la strada" scrive La Stampa nell'edizione odierna. Conclude il quotidiano: "Il Toro vince perché gioca un duello serio, l’Empoli perde perché è una squadra che non tira mai in porta. Per i granata meglio il primo tempo della ripresa, ma, nella ripresa, l’aver concesso solo un’occasione a chi doveva recuperare terreno è, comunque, un bel segnale."