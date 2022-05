La Stampa: “Toro, dopo la gara con la Roma c’è chi saluta e chi fa straordinari”

Le pagine dei quotidiani in edicola oggi dedicate al mondo del Torino

L'edizione odierna de La Stampa presenta un articolo che analizza i prossimi giorni che vivranno i calciatori del Toro. Domani si disputerà l'ultimo match dell'anno con i granata impegnati in casa contro la Roma. In seguito a questa partita per alcuni elementi della rosa sarà il tempo dei saluti. Il primo fra tutti sarà Josip Brekalo che ha già comunicato che non ha intenzione di rimanere e che dunque tornerà al Wolfsburg senza essere riscattato. Anche Gleison Bremer dovrebbe essere ceduto ad una squadra che disputa le coppe europee garantendo alla società granata una corposa plusvalenza. C'è poi invece un gruppo di 12 giocatori che sarà chiamato a fare gli straordinari perché, dopo un paio di giorni di riposo al termine del campionato, dovranno ripartire per rispondere alla chiamata delle proprie Nazionali. Questo insieme di giocatori potrebbe saltare i primi giorni di allenamento a luglio con Juric che si ritroverà ad allenare un mini gruppo nei primi momenti della nuova stagione.