La Stampa: “Toro, è l’ora delle decisioni su staff e squadra”

"È ora di riavvolgere il nastro del campionato, ma anche di pensare già al prossimo. Il Torino non può stare fermo e il mancato raggiungimento dell’ottavo posto è la spia più luminosa - scrive La Stampa tra le sue pagine che poi aggiunge - sul tavolo c’è il futuro di mezza squadra, c’è il rischio infatti che l’ultima partita al Grande Torino abbia rappresentato l’epilogo dell’avventura per diversi protagonisti di questa annata". Oggi ci sarà un incontro tra Cairo, Vagnati e Juric per iniziare a programmare il futuro. Il tecnico granata al termine del match con l'Inter ha dichiarato: "Io non farò altro che ascoltare come la vede il presidente. Con quale spirito di presenterò all’incontro? Con un atteggiamento costruttivo perché, in questi anni, ho avuto la massima libertà di scelta e di movimento. Certo, non c’è l’armonia che avevo al Verona, ma abbiamo fatto grandi passi in avanti: non posso che ringraziare la società".