La Stampa: “Toro, esordio in versione fac-simile. Con l’Eintracht poche certezze”

Il Toro apre la stagione 2022/2023 con un'amichevole di altissimo livello, quella contro i campioni in carica dell'Europa League dell'Eintracht Francoforte. Per la gara, che avrà inizio alle 14:30, Juric dovrà fare i conti con una rosa a disposizione molto diversa da quella vista nell'ultimo match dei granata dello scorso campionato. Così La Stampa nell'edizione odierna del quotidiano: "Sarà un Toro di fatto dimezzato, della squadra che ha chiuso la stagione con la Roma mancheranno cinque titolari su undici: Belotti, Brekalo, Praet, Pobega ed Ansaldi se ne sono andati. Lukic, invece, designato a raccogliere la fascia di capitano del Gallo è finito fuori gioco nel secondo allenamento a causa di un sovraccarico muscolare alla coscia destra. Il Torino potrebbe quindi giocare con Berisha in porta, Izzo, Buongiorno e Rodriguez dietro, Linetty e Ricci in mezzo con Singo e Aina sulle fasce. Davanti tocca a Sanabria raccogliere l’eredità di Belotti, intanto prende la sua maglia numero 9. Ad ispirare il paraguaiano ci saranno Edera e, forse, subito Radonjic".