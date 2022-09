La Stampa: “Toro, garanzia in difesa: archiviato Bremer”

Una delle note più positive dell'inizio di stagione del Torino è il reparto difensivo, che si è compattato e non ha accusato il colpo dell'addio di Bremer, come riportato nelle pagine odierne de La Stampa: "Dove li metti, stanno. Si scambiano i ruoli e si alternano in campo, ma il rendimento è lo stesso. Sono gli interpreti della difesa del Torino: usata e oliata, che non tradisce. Un po’ vecchia nei nomi, a parte l’unica novità Schuurs, ma così giovane, moderna e flessibile – 25 anni di media – in un mondo dove il posto fisso non esiste più: Juric ne alterna 5 per 3 posti. Soprattutto rassicurante, proprio nel reparto che sembrava quello che potesse andare più in sofferenza, almeno all’inizio, con la partenza di Bremer, il leader delle ultime stagioni".