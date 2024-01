La Stampa: “Toro, gli obiettivi principali sono Mir e Lovato”

Nell'edizione odierna de La Stampa si affronta il tema riguardante il mercato del Torino, che nel corso degli ultimi giorni sembra aver accelerato e intenda regalare a Juric qualche nuovo innesto. Come si legge sul quotidiano, i granata hanno avuto dei contatti positivi con il Siviglia con il quale è stato trovato un accordo di massima per Rafa Mir, per il trasferimento a titolo temporaneo con diritto di riscatto. L'attaccante non era il solo nella lista obiettivi dei granata. Prima c'era anche Saldanha, ma è stato superato nelle gerarchie di preferenza visto che il Partizan continua a non aprire all’ipotesi del prestito. il Toro cerca l'innesto anche in difesa e sempre secondo il quotidiano, l’obiettivo principale è Matteo Lovato. Prima però devono cedere Zima, l'Amburgo sembra la squadra più vicina a lui.