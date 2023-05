La Stampa: “Toro, gruppo ambizioso e squadra consapevole”

"L’ambizione va coltivata e, negli ultimi due mesi, il Toro lo ha fatto ponendo basi che non andranno toccate - si legge su La Stampa - . Due mesi fa, dopo la sconfitta anonima contro la Roma al Grande Torino, c’era il rischio concreto di aspettare la fine della stagione senza obiettivi: non poteva esserlo il decimo posto, diventava troppo ingombrante pensare all’ottavo. Poi, la svolta. E una novità che segna il confine: i granata si trovano a 90’ dalla fine del campionato in pole per centrare un traguardo che può anche avere il sapore di un piccolo scudetto. L’ambizione va coltivata e il Toro si trova sulla buona strada: finire alle spalle delle sette più accreditate sarebbe un bel testimone da lasciare alla nuova avventura".