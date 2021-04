La Stampa: “Toro in punizione da 4 anni. Ultimo gol da fermo 146 gare fa”

Le pagine dedicate al Torino dei migliori quotidiani in edicola

Era il maggio 2017 e Adem Ljajic segnava su punizione il gol del 2-1 contro il Genoa, da quel momento mai più il Torino è riuscito ad andare in rete calciando direttamente da calcio piazzato. Sono passati ormai quasi 4 anni e tantissimi calciatori ci hanno provato, ma nessuno è ancora riuscito ad interrompere questa striscia negativa. Nell'ultimo campionato si ricordano alcune importanti punizioni come quelle di Baselli nel derby o di Rodriguez contro Milan e Udinese (entrambe pericolose ma non vincenti), per il resto vuoto totale. Sotto questo aspetto non si può fare a meno di pensare a Simone Verdi, che è arrivato come specialista di punizioni ma non ha mai segnato da quando veste la maglia granata, e ha Milinkovic-Savic, la cui punizione contro il Carpi è ormai entrata di diritto in qualunque discorso relativo al portiere serbo. In tanti ci hanno provato, ma da 4 anni il Toro su punizione non fa centro. Lunedì arriva il Napoli e il calcio di punizione deve tornare ad essere una risorsa, che per ora il Toro ha smarrito.