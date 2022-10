La Stampa: “Toro in zona grigia. Contro l’Empoli per tornare vincenti”

Il Torino deve ripartire dalla gara odierna con l'Empoli. La vittoria manca ormai da più di un mese e i granata, dopo 3 sconfitte consecutive, sono crollati in classifica, finendo in una "zona grigia", come la chiama lo stesso Ivan Juric. Così, La Stampa, nell'edizione odierna del quotidiano, su questo tema: "Zona grigia è il colore (e lo stato) in cui si trova il nuovo Toro di Ivan Juric. A raccontarlo è lo stesso tecnico granata ed è un racconto che, alla vigilia del duello di oggi contro l’Empoli, non toglie il sonno all’allenatore croato: la zona grigia, sottolinea Juric, «è quella ideale per chi fa il mio mestiere perché ti mette nelle condizioni di cercare di capire la reale forza della tua squadra...». La zona grigia, d’altronde, apre ad ogni scenario: ambizioso, anonimo, deprimente, a seconda dell’onda che arriva. Contro l’Empoli servirà anche una partita «sporca», dice il tecnico granata. Sporca, ma che porti in dote i tre punti perché vincere aiuta a risolvere le questioni in sospeso".