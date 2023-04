La Stampa: “Toro incompiuto, Europa più lontana”

"Finisce così: Toro bello nel primo tempo, un po’ meno nella ripresa e, alla fine, incompiuto perché spuntato negli ultimi metri e perché ingenuo quando il Sassuolo ha messo la testa fuori dalla sua metà campo" scrive La Stampa nell'edizione odierna. Il quotidiano analizza poi la classifica: "La classifica granata resta appesa, o meglio, a metà: il decimo posto ti mantiene nella parte più nobile, quella di sinistra, ma il decimo posto è il racconto di una nuova tappa di campionato che ha visto le pretendenti all’ultima, possibile, piazza europea correre come Fiorentina o Bologna". Juric vede il bicchiere mezzo vuoto per quanto creato e non concretizzato, ma resta fiducioso e conclude: "Possiamo crescere ancora e farlo in fretta: gare come quella pareggiata qua a Reggio Emilia ti lasciano l’amaro in bocca per il risultato, non per quello che hai fatto vedere".