La Stampa: “Toro-Inter: granata tra adrenalina, orgoglio e preoccupazione”

Sulle colonne dell'edizione odierna del quotidiano, spazio alla presentazione di Torino-Inter, match valido per l'ultima giornata della Serie A 2022/2023 e che potrebbe consegnare al Torino, in caso di vittoria, la certezza di chiudere all'8° posto in classifica. Si legge: "L'ultima curva del campionato granata è ricca di adrenalina, orgoglio e un pizzico di preoccupazione. L’adrenalina la porta un avversario, l’Inter, con la testa alla finale di Champions - sabato prossimo ad Istanbul - ma con poca voglia di indossare l’abito da squadra di riserva. L’orgoglio nasce da lontano perché era da un bel po’ che il Toro non si presentava dentro ai 90’ finali della stagione con il peso di un obiettivo da toccare: l’ottavo posto sarebbe un piccolo scudetto con la finestra su qualcosa di diverso a campionato finito. E la preoccupazione? Ivan Juric guarda all’immediato futuro e frena. 'Se sarò ancora qui il primo luglio? Non so, vedremo'".