La Stampa: “Toro, intrigo Biraghi. Lui ripensa a Firenze e il riscatto è in bilico”

Il futuro di Biraghi è incerto. Con il probabile ritorno di Stefano Pioli sulla panchina della Fiorentina, l'esterno starebbe pensando ad un clamoroso ritorno a Firenze: "Il termine per l’acquisto definitivo scade il 20 giugno, ma in questo caso non dipenderà dal costo la permanenza del classe 1992. Perché il prezzo è simbolico, 100 mila euro che a gennaio hanno dato il senso di un’operazione da fare a tutti i costi. Però il Torino non potrà non considerare la volontà del terzino. Il futuro, Biraghi e il Torino, lo scriveranno insieme molto presto, hanno promesso di vedersi entro la fine della settimana. Chiaro è che in caso di divorzio cambierebbero le strategie del club, che dovrebbe pensare anche al titolare della corsia mancina, una zona che pensava di aver coperto" si legge tra le pagine del quotidiano.