La Stampa: “Toro, l’addio di Ricci e Elmas tra i fischi dei tifosi”

Termina con una sconfitta la stagione del Torino: con la Roma i granata sono stati sconfitti per 2-0. "Un’ultima prova amara, soprattutto per quei calciatori che speravano in un risultato migliore per salutare una piazza che non rivedranno più. Tra questi, soprattutto, Samuele Ricci, “venduto” dal Torino ancora prima che inizi il calciomercato. «Una o due cessioni le faremo», aveva detto qualche giorno fa il patron Urbano Cairo, senza fare nomi. Chiaro che l’indiziato numero uno sia il capitano granata, che chiude con una prestazione anonima, sebbene sia uno dei pochi a provare almeno il tiro, ma senza fortuna. Dopo tre anni e mezzo Ricci sarà sacrificato in nome di un’altra plusvalenza da record, ma anche per la voglia dell’Azzurro di approdare in un club più ambizioso: lo aspetta il Milan" si legge tra le pagine del quotidiano.